Saga Coffee: tavolo Regione E-R, posto per 150 lavoratori

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 19 GEN – Si è concluso, dopo due ore di

confronto, il tavolo in programma sulla Saga Coffee di Gaggio

Montano, a Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna.

Alessandro Triulzi e Raffaello Melocchi, rappresentanti

rispettivamente di Tecnostamp Triulzi e Minifaber, hanno

presentato il piano industriale con cui contano di

reindustrializzare il sito nell’Appennino bolognese che la

proprietà, il gruppo Evoca, intende abbandonare. L’obiettivo è

arrivare al riassorbimento di 150 dipendenti in tre anni:

inizialmente i lavoratori del sito erano 222 (per l’80% donne),

oggi sono 194. L’investimento complessivo, fanno sapere gli

imprenditori, vale 22-25 milioni.

Previsto anche l’intervento di Invitalia per sostenere il

percorso, che gli acquirenti considerano decisivo. Proprio per

questo la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall’assessore

al lavoro Vincenzo Colla, chiederà un incontro al Mise. Nei

prossimi giorni si terrà un incontro tra i sindacati ed Evoca,

per discutere degli ammortizzatori. Colla convocherà un nuovo

tavolo entro metà febbraio. L’obiettivo è chiudere l’accordo

entro febbraio. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte