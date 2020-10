Sagan, contatto con tifosi mi manca, spero Covid passi

(ANSA) – ROMA, 01 OTT – “Preferivo il ciclismo prima del

Covid-19, oggi è tutto complicato, abbiamo tante restrizioni,

tanti esami da effettuare. E poi ci manca il contatto con i

tifosi e penso che ai tifosi manchino le gare dal vivo. Ma non

possiamo lamentarci: dobbiamo tenere duro per superare questo

periodo. Spero che tutto questo passi il più velocemente

possibile, anche se nessuno sa quanto ci vuole, ma prima o poi

dovrà tornare tutto a posto”.

A due giorni dal via del Giro d’Italia, il tre volte campione

del mondo Peter Sagan parla in conferenza stampa del momento del

ciclismo post lockdown. Ma lui si sente pensando alla ‘corsa

rosa’ che sta per capire? “La condizione è buona, lo era anche

in Francia – risponde lo slovacco -. Non ho fatto un brutto

Tour: non posso dire che sia andato bene, ma neppure che sia

andato male. Del resto il ciclismo è questo: una cosa è la

condizione, un’altra i risultati”. “Io non sono caduto, ho

ottenuto buoni piazzamenti, non ho rischiato nulla nelle tappe

di montagna – aggiunge Sagan – però mi è mancata un po’ di

fortuna”.

Sul Giro 2020, Sagan ha le idee chiare: “Voglio fare il

meglio possibile: se riuscirò a vincere qualche tappa sarà

un’ottima cosa e poi voglio capire se riesco a battermi per la

maglia ciclamino”. (ANSA).



