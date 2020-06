Sagome in stadio Galatasaray, anche Ataturk e Bryant

(ANSA) – ROMA, 20 GIU – Sagome cartonate su richiesta allo stadio del Galatasaray, la Türk Telekom Arena in cui i giallorossi giocheranno domani il match di campionato contro il Gazisehir. Tutto è già pronto, ma fra le sagome posizionate sugli spalti c’è anche, a grande richiesta da parte dei supporter, quella di un sorridente Kobe Bryant con la maglia del ‘Gala’. Ma, assieme a molti abbonati della squadra di Istanbul che non potendo andare di persona hanno fatto mettere la propria immagine, spunta anche, secondo quanto ha mostrato il Galatasaray via Twitter, quella del padre della Turchia moderna, e primo Presidente, Mustafa Kemal Atatürk con tanto di colbacco.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte