Sagra Musicale Malatestiana. Mercoledì 6 ottobre al Teatro Galli viaggio a Cuba con la voce di Cristina Zavalloni e i solisti della Wunderkammerorchestra | Comune di Rimini

Artista eclettica e musa ispiratrice di tanti compositori contemporanei, protagonista del concerto con i solisti della Wunderkammer Orchestra diretti da Carlo Tenan sul palco del Teatro Galli mercoledì 6 ottobre (ore 21). Il concerto rappresenta la prima parte del nuovo progetto della Sagra Musicale Malatestiana, che prevede la realizzazione di un film-opera di Alberto Girotto incentrato sulla musica composta nell’isola da Hans Werner Henze e prodotto da Rimini e da Kublai Film, in anteprima nazionale il prossimo 23 novembre al Cinema Fulgor.

Recuerda Cuba è il titolo dell’appuntamento che è un inedito e originale percorso che dai Lieder und Ta?nze di Henze ricrea un originale panorama nell’universo sonoro cubano, spaziando dall’Ottocento ad oggi con le Contradanzas di Manuel Samuel, il Souvenir de l’Avana di Louis Moreau Gottschalk, le Danzas Cubanas di Ignacio Cervantes e per finire le Cinco Canciones Negras di Xavier Montsalvatge

“Recuerda Cuba – spiega il pianista e compositore Paolo Marzocchi che ha curato gli arrangiamenti sull’organico originale previsto da Henze per la sua suite – vuole essere uno spaccato sulla produzione di musica d’arte che ruota attorno all’isola caraibica, prendendo le mosse proprio dalle Canzoni e Danze del vaudeville di Henze. Il programma di questo concerto ci ricorda proprio come lo spirito della musica di Cuba abbia influenzato compositori europei come ad esempio il tedesco Henze, il catalano Xavier Montsalvatge, o il nostro Carlo Tenan, e come al tempo stesso la musica europea abbia giocato un ruolo importantissimo nell’arricchire la musica dell’isola, in quello che Fernando Ortiz (uno dei piu? celebri antropologi ed etnomusicologi cubani) chiama transculturacio?n, transculturazione, ovvero il processo di convergenza e fusione di culture differenti“.

