Sahel, Draghi giunto all’Eliseo per il mini-vertice

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è giunto all’Eliseo, per partecipare alla cena di lavoro voluta dal presidente francese, Emmanuel Macron, per discutere della presenza militare nel Sahel, prima dell’atteso annuncio sul ritiro dei soldati dal Mali dopo nove anni di missione militare in funzione anti-jihadista. Al suo arrivo nel cortile del palazzo presidenziale di Parigi, Draghi è stato calorosamente accolto, tra abbracci e sorrisi, dal presidente della Francia.

Principale obiettivo della riunione parigina, a cui partecipano diversi leader europei e africani, è confermare il ritiro delle truppe francesi ed europee dal Mali ma anche valutare un ridispiegamento regionale per proseguire la lotta al terrorismo nel Sahel. Nuovi annunci in merito potrebbero arrivare domani, in occasione di una conferenza stampa convocata per le nove all’Eliseo, prima del vertice Ue-Africa in programma a Bruxelles.



