Sakic: “Io e Stankovic ancora al timone della Sampdoria”

(ANSA) – ROMA, 12 NOV – “Siamo ancora al timone della Samp io

e Stankovic, nessuno del club ci ha detto qualcosa”. Queste le

parole del viceallenatore della Sampdorai Nenad Sakic dopo la

sconfitta col Lecce. Dunque al momento non ci sono novità anche

se ogni scenario è possibile nelle prossime ore.” E’ un momento

difficile,ma bisogna continuare a lavorare e andare avanti

perché bisogna crederci. Di certo non ci aspettavamo questa

sconfitta”. E poi analizza le ragioni di questo ko: “C’è

sicuramente di tutto. Anche la sfortuna ha inciso: Ferrari

calcia il pallone e prende un avversario davanti e da lì nasce

il gol. Purtroppo è un periodo dove tutto gira male”, continua

Sakic che in vista del mercato invernale sottolinea: “Ci

aspettiamo che qualcosa arrivi. Si vedrà nei prossimi giorni”.

(ANSA).



