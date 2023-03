Sala: al cda della Scala nessuna ipotesi di nuovo sovrintendente

Condividi l'articolo

“Negli ultimi giorni alcuni media hanno ‘annunciato’ l’arrivo di un nuovo sovrintendente alla Scala. Ricordo a tutti che tale decisione può essere presa solo dal cdA della Fondazione La Scala”. Lo ha chiarito su Twitter il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando le indiscrezioni di stampa secondo cui l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, potrebbe arrivare al teatro milanese come nuovo sovrintendente. “Posso garantire che in Consiglio non si è mai nemmeno accennato a un’ipotesi del genere”, ha concluso.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte