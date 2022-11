Sala annuncia lutto cittadino per il ragazzino ucciso dal tram

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 08 NOV – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala

proclamerà una giornata di lutto cittadino per la morte di Luca

Marangoni, il quattordicenne investito e ucciso da un tram a

Milano mentre in bicicletta stava andando a scuola. “Oggi per

Milano è un giorno molto triste – ha scritto il sindaco sulle

sue pagine social -. Sto seguendo con dolore la tragedia di via

Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del

ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di

lutto cittadino”.

Sala ha annullato tutti gli impegni pubblici della giornata.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte