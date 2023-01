Sala consiglia di fare le scale. E i milanesi si infuriano

Condividi l'articolo

Errare è umano, perseverare è diabolico. Eppure il Comune di Milano continua a macinare campagne di «sensibilizzazione civica» che scatenano sfottò e polemiche. Un anno fa il sindaco Beppe Sala (nella foto) aveva riempito la città con gli spot «Gentil-mente». «Non buttare i mozziconi in strada», «raccogli e getta nel cestino gli escrementi del cane». I milanesi si erano imbufaliti e gli avevano consigliato «gentil-mente» di piazzare qualche cestino in più sulle strade visto che in certe zone tocca camminare qualche chilometro con il rifiuto in tasca prima di incrociarne uno per caso. In questi giorni, sui canali social del Comune e sugli spazi dedicati alle affissioni pubblichi sono comparsi i nuovi manifesti. «Usa i mezzi pubblici. Per te, per Milano». Consiglio utile in generale ma arriva a un paio di settimane dalla stangata sul biglietto, la giunta Sala ha alzato il prezzo per la seconda volta in tre anni. Apriti cielo. Secondo flash: «Regola il riscaldamento a 19 gradi. Per te, per Milano». Quando proprio il Comune di recente ha incassato critiche per uffici con temperature da Caraibi. Ma il più banale dei consigli non richiesti è «Usa le scale. Per te, per Milano». «Provare a non utilizzare l’ascensore quando si può – è la pillola di saggezza dell’amministrazione Pd – permette di fare esercizio fisico, risparmiare energia elettrica e quindi ridurre le spese e diminuire le emissioni di Co2». Sui social – neanche a dirlo – c’è chi spera che si tratti di una vignetta ironica di «Lercio» o di uno «scherzo di carnevale».

Un follower scrive: «Spero che questa campagna consigli non sia pagata dal Comune di Milano perché vista l’utilità vedrei bene una causa per danno erariale». E persino un esponente della maggioranza di Sala, il capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi, ironizza: «Bellissimo, magari c’è anche qualche consiglio contro la caduta dei capelli?». Mai dire mai.

