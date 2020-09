Salah show ad Anfield, Liverpool-Leeds 4-3

(ANSA) – ROMA, 12 SET – Spettacolo ad Anfield Road per la

prima in campionato del Liverpool campione d’Inghilterra contro

la neopromossa Leeds di Marcelo Bielsa. Finisce 4-3 per i Reds

che agguantano la vittoria nei minuti finali grazie ad un rigore

realizzato da Salah, autore di una tripletta.

Liverpool avanti dopo appena 4′ con un rigore di Salah, ma

Harrison trova subito il pareggio con un gran gol. Van Dijk di

testa riporta avanti i suoi, poi un suo errore propizia il nuovo

pari di Bamford. Tre minuti dopo, ancora Salah per il 3-2, nella

ripresa Klich agguanta il 3-3, poi Salah fissa sul 4-3 ancora su

rigore. (ANSA).



