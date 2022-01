Salani, compie 160 l’editore italiano di Harry Potter

Condividi l'articolo

Compie 160 anni la Salani Editore, la casa editrice italiana di Harry Potter, e li festeggia nel 2022 rimanendo fedele al proprio motto: “Piu? felici con un libro”. Fondata nel 1862, la casa editrice che fa parte del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, per la ricorrenza ha affidato a Mimmo Paladino il compito di disegnare un logo celebrativo che sara? apposto su tutti i libri pubblicati nel 2022. L’anno sarà ricco di eventi dedicati alla varieta? di proposte della casa editrice.

“160 anni e? il passato di Salani. Nella sua storia magnifica e soprattutto nell’attenzione ai ragazzi e alla crescita e alla formazione dei lettori: i 160 anni che ci interessano e che vogliamo festeggiare sono i 160 che seguiranno, il futuro di lettori, i lettori del futuro, dei libri di qualita? e di intrattenimento, e la loro capacita? di sguardo e di illustrazione del mondo visivo in quella fusione che e? propria dei libri Salani” spiega Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale della casa editrice.

La strada che la Salani percorrera? sara? quella di rinnovare l’attenzione sulle persone che hanno determinato il successo del marchio Salani, a partire dalla meta? degli anni ’80, con gratitudine e riconoscenza, il cui spirito rimane intatto: Donatella Ziliotto e Luigi Spagnol. “Li celebreremo ‘sul campo’- racconta la Mazzitelli – attraverso la pubblicazione di loro romanzi per ragazzi che usciranno in concomitanza con la Fiera di Bologna: quello di Luigi Spagnol e? inedito, quello di Donatella Ziliotto sara? la ripubblicazione di due storie che parlano di diversita?, cosi? come lei la intendeva gia? negli anni Settanta, e che sono attualissime”.

Tra le iniziative di rilievo delle celebrazioni, il concorso di scrittura per l’infanzia ‘Scrittori si diventa’ riservato agli esordienti, che si aprira? in occasione della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna e che culminera? con la premiazione e l’assegnazione del premio. E poi “Luigi d’oro” a Lucca Comics 2022, il festival di portata europea che meglio rappresenta il futuro dei giovani, nel corso del quale sara? inaugurata una mostra con i capolavori dell’Archivio Storico Salani, a cura di Giorgio Bacci, con esposte le immagini legate ai character piu? famosi e popolari.

Le iniziative che prendono il via nell’anno delle celebrazioni proseguono con due importanti collaborazioni, che testimoniano la continuita? col passato, nell’idea di casa editrice come bottega. Si tratta di progetti di didattica e di laboratori sul territorio per la formazione di nuovi redattori e illustratori per traghettare i ragazzi dallo studio al lavoro, valorizzandone i talenti con la Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, Fondazione Milano e il Mi Master Illustrazione, sempre a Milano.

Le Stanze, la collana Salani di narrativa italiana e straniera per adulti, creata nel 2021, vedra? la nascita di uno spin-off dedicato alla saggistica, Le Stanze i Saggi, intesi come genere e come persone che continuano a incidere con la loro scrittura e il loro pensiero nella cultura di questo Paese.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte