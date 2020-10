Sale in taxi con un kg di hascisc, arrestato

(ANSA) – BOLOGNA, 06 OTT – Aveva nello zaino oltre un chilo

di hascisc uno spacciatore arrestato ieri sera dalla Polizia in

via dello Scalo, alla prima periferia di Bologna. In manette è

finito un 23enne nato in Marocco, irregolare e con precedenti

specifici. Gli agenti stavano facendo controlli in zona Saffi,

dove era stato segnalato un ‘giro’ di droga, e hanno deciso di

fermare un taxi dove era appena salito un giovane, che si era

fatto venire a prendere davanti a un condominio.

Alla vista della Polizia, il cliente è sceso ed è scappato a

piedi, ma è stato catturato dopo un breve inseguimento. Sul taxi

aveva lasciato uno zaino che conteneva 11 panetti di hascisc,

per oltre un chilo, e due bilancini di precisione. Sequestrati

anche 250 euro in contanti, ritenuti frutto di attività

illecite. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte