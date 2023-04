Sale Meloni, giù Schlein. Calano Terzo Polo e M5S: l’ultimo sondaggio

Condividi l'articolo

Lo scenario politico italiano non ha subito molte variazioni rispetto all’esito maturato in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. L’ultimo sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera mette in evidenza alcune novità per quanto riguarda il peso delle singole forze politiche, mentre nel complesso resta stabile il quadro generale tra gli schieramenti in campo. Salta all’occhio il forte calo del Terzo Polo, sempre più lontano da Forza Italia che invece è protagonista di un momento assai positivo.

I numeri del sondaggio

Per quanto riguarda gli orientamenti di voto Fratelli d’Italia riesce a mantenersi al vertice: rispetto al 16 marzo cala dell’1,3%, ma può comunque vantare un 29% che la mantiene lontana dal principale avversario. Il Partito democratico mette a segno una variazione positiva dell’1,7% e si porta al 20,7%. Completa il podio il Movimento 5 Stelle, che continua il periodo negativo in seguito alla vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd: i grillini perdono lo 0,3% e scendono al 16,5%.

La Lega di Matteo Salvini resta invariata all’8%, appaiandosi con Forza Italia che sale dello 0,8% e aumenta progressivamente il vantaggio sull’asse tra Azione e Italia Viva. Infatti il Terzo Polo lascia per strada l’1% e cala al 5,2% alla luce delle dinamiche interne che hanno reso impraticabile la strada del partito unico entro le elezioni europee del prossimo anno.

Infine si trovano i partiti che possono contare su minori consensi: Avs-Reti civiche al 3,3% (-0,2%), +Europa di Emma Bonino al 2,3% (+0,3%), Italexit con Paragone all’1,6% (-0,6%), all’1,3% si attestano Noi moderati di centrodestra (+0,3%) e Unione popolare (-0,6%). In fondo c’è Democrazia sovrana popolare all’1,2% (+0,2%). Il peso delle altre liste ammonta all’1,6%, in aumento dello 0,7%. Cresce anche la quota di indecisi/astensione/bianche/nulle che passa dal 38,8% al 39,3%.

Dai numeri emerge una realtà inequivocabile: il centrodestra si conferma la coalizione verso cui gli italiani nutrono maggiore fiducia. Il campo formato da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati alle elezioni dello scorso anno aveva incassato il 43,8% dei consensi mentre ora può vantare il 46,3% delle intenzioni di voto. Il che testimonia come la luna di miele con gli elettori non sia affatto finita. Un eventuale asse giallorosso sarebbe comunque lontano: Pd, M5S, Avs-Reti civiche e +Europa si fermerebbero al 42,8%.

Il gradimento per governo e Meloni

Altrettanto interessanti sono i numeri relativi al gradimento nei confonti del governo. Da settimane la sinistra sostiene che l’esecutivo starebbe deludendo gli italiani in seguito a una serie di mosse politiche inopportune. Ma è davvero così? Dal sondaggio arriva una fotografia diversa: il gradimento per il governo si attesta a quota 51, perfettamente in linea con quello del 27 ottobre 2022 e in aumento di un punto rispetto al mese scorso.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha un gradimento pari a 53, in aumento di ben due punti dal 16 marzo 2023. Seguono Elly Schlein a 33 (-1), Giuseppe Conte a 32 (+1), Silvio Berlusconi a 29 (+3), Matteo Salvini a 30 (+2), Maurizio Lupi a 22 (+2), Carlo Calenda stabile a 20, Nicola Fratoianni a 20 (+2), Angelo Bonelli a 19 (+2) e Matteo Renzi invariato a 14.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da Ipsos;

b) Committente: Corriere della Sera;

c) Estensione territoriale: nazionale;

d) 1.000 interviste (su 5.177 contatti);

e) Interviste effettuate nel periodo 18-20 aprile 2023 con metodo cati-cami-cawi;

f) Il sondaggio è disponibile qui.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte