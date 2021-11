Salernitana: Colantuono, con Juve serve prova gagliarda

Condividi l'articolo

(ANSA) – SALERNO, 29 NOV – “Servirà una prova di grande

sacrificio per provare a sfruttare quelle occasioni che

eventualmente potrebbero crearsi. Sulla carta non c’è storia ma

le partite vanno giocate e al fischio d’inizio saremo 0-0”. Così

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha presentato in

conferenza stampa la sfida di domani contro la Juventus. “È

normale che la Juventus reciti un certo tipo di campionato

rispetto al nostro. Servirà una prova gagliarda, simile a quella

disputata contro il Napoli. Se poi saremo fortunati riusciremo a

portare a casa anche qualcosa in più”.

Domani la Salernitana effettuerà un ultimo allenamento per

sciogliere i dubbi di formazione legati agli infortunati.

Ribery? “Non è nemmeno detto che venga convocato. Aspettiamo

domani, ho un giorno in più e me lo prendo. Ho forti

perplessità. Kastanos e Schiavone dovrebbero farcela. Gondo è un

problema muscolare, stiamo valutando l’entità ma domani sicuro

non ci sarà”. Domani all’Arechi ci saranno almeno 20mila

spettatori. “I tifosi sono la nostra certezza, ci trascineranno

come hanno fatto con il Napoli. Speriamo di dargli una

soddisfazione come abbiamo fatto con quelli che sono venuti a

Cagliari. Dal punto di vista dei tifosi siamo da Champions

League”. (ANSA).



