Salernitana: Djuric ai saluti “è inevitabile separarci”

(ANSA) – SALERNO, 25 GIU – Milan Djuric non rinnoverà il suo

contratto con la Salernitana. L’annuncio dell’attaccante

bosniaco con un post pubblicato sui social.

“È arrivato il momento di salutare, ringraziare la città di

Salerno da parte mia e di tutta la mia famiglia per l’affetto

dimostrato in questi 4 anni”, ha scritto il calciatore, tra i

protagonisti della clamorosa salvezza conquistata dagli uomini

di Davide Nicola. Il suo contratto scade il 30 giugno ma le

parti non hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo.

“La mia priorità è stata sempre quella di continuare a

Salerno come dimostrato in campo fino all’ultimo secondo che ho

indossato la maglia granata. Ho letto tante notizie false in

queste settimane, tra cui quella per la quale avrei preso tempo

per decidere, ma invece molto semplicemente le cose si fanno in

due e quando le visioni del presente e del futuro sono

differenti è inevitabile trovare un altra soluzione”.

Djuric, che a Salerno ha disputato 128 partite e messo a

segno 28 gol, potrebbe finire alla Fiorentina che da tempo ha

sondato la disponibilità dell’attaccante. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte