Salernitana: ecco Vilhena, in arrivo anche Candreva

(ANSA) – SALERNO, 10 AGO – La Salernitana prova ad accelerare

sul mercato in vista dell’esordio di campionato contro la Roma.

Oggi è arrivato in città Tonny Vilhena, centrocampista, e

nazionale olandese, dell’Espanyol. Il calciatore, classe ’95, ha

effettuato le visite mediche e arriverà in granata con la

formula del prestito con diritto di riscatto.

È ai dettagli, invece, la trattativa per Antonio Candreva che

è in procinto di salutare la Sampdoria e trasferirsi in Campania

a titolo definitivo.

Ma in queste ore il ds Morgan De Sanctis sta trattando anche

la punta Habib Diallo dello Strasburgo e il centrocampista dello

Spezia, Giulio Maggiore. (ANSA).



