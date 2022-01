Salernitana: Fazio, sono qui per lottare per la salvezza

Condividi l'articolo

(ANSA) – SALERNO, 29 GEN – “Sono molto contento di essere

arrivato in questo club. Sono qui per aiutare i ragazzi ad

arrivare all’obiettivo principale. Sono venuto per lottare ed

aiutare la squadra”.

Così Federico Fazio si è presentato ai suoi nuovi tifosi

attraverso i canali ufficiali della Salernitana. Il difensore,

dopo aver rescisso il contratto con la Roma, si è legato fino al

2024 alla società campana.

“Ho visto tante partite della Salernitana, conosco bene i

giocatori, hanno tanta qualità, sono forti e devono ritrovare

fiducia. Sarà molto importante ritrovare fiducia per arrivare

all’obiettivo”, ha detto il calciatore argentino che ha

ricordato il suo legame familiare con il territorio. “I miei

bisnonni sono nati in provincia di Salerno, tanti anni fa sono

partiti dal porto di Salerno per l’Argentina. Se mi vedessero

adesso qui, sarebbero contenti di vedermi con questa maglia”.

Sul cammino che attende la Salernitana, Fazio si è detto

fiducioso. “Il campionato è lungo, mancano ancora tante partite,

credo che possiamo farcela. Dobbiamo pensare ad una partita per

volta per poter arrivare all’obiettivo. I tifosi? Sono molto

caldi simili quelli argentini. Credo che averli accanto sarà

importante per raggiungere l’obiettivo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte