Salernitana: Semplici in pole position per la panchina

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 17 GEN – Leonardo Semplici potrebbe, a

breve, diventare il nuovo allenatore della Salernitana. Al

momento l’ex tecnico della Spal e del Cagliari è in pole

position per subentrare a Davide Nicola, esonerato dopo l’8-2

incassato contro l’Atalanta.

I contatti tra Semplici e la società campana sono costanti e

non è da escludere che entro la serata possa arrivare la fumata

bianca. Ufficialmente la Salernitana starebbe valutando anche

altri profili ma, salvo sorprese, la scelta dovrebbe ricadere su

Semplici. Nella giornata di ieri erano stati sondati anche Beppe

Iachini e Roberto D’Aversa ma le parti non hanno raggiunto

l’intesa sulla durata del contratto.

Oggi, intanto, la seduta di allenamento della Salernitana è

stata diretta da Stefano Colantuono, responsabile del settore

giovanile che ha rivestito per un pomeriggio i panni di

allenatore. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte