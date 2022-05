Salernitana, verso intesa con Nicola per il rinnovo

Condividi l'articolo

(ANSA) – SALERNO, 30 MAG – Dopo la clamorosa salvezza

conquistata, Davide Nicola si prepara ad essere ancora

l’allenatore della Salernitana. L’intesa, non ancora

formalizzata, è stata raggiunta in giornata e dovrebbe essere

ufficializzata nei prossimi giorni. Gli ultimi contatti sono

serviti a smussare gli spigoli che avevano rallentato la fumata

bianca: Nicola spingeva per un biennale, la Salernitana avrebbe

preferito – per scelta aziendale – un accordo annuale. Alla fine

l’intesa è stata trovata a metà strada. Il tecnico firmerà un

contratto di due anni nel quale, però, vi è una clausola che

prevede un recesso indennizzato in caso di separazione

anticipata. Una postilla a cui stanno lavorando in queste ore i

legali della Salernitana. Insieme a Nicola saranno riconfermati

anche i componenti del suo staff. Nella scorsa settimana era

stato rinnovato pure il contratto del ds Walter Sabatini che

resterà a Salerno per un altro anno. (ANSA).



—

