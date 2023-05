Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 21 MAG – L’immunologa Antonella Viola è

stata aggredita verbalmente da un no vax, durante la

presentazione di un suo libro al Salone di Torino. “Avete

mentito sugli effetti dei vaccini, avete mentito alla gente”, ha

urlato l’uomo, esponente noto del movimento torinese contro i

vaccini.

La presentazione è stata interrotta per alcuni minuti mentre

il no vax, che era seduto tra il pubblico dell’Arena Robinson, è

stato allontanato. (ANSA).



