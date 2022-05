Salone Libro: ‘Leggere al futuro’ per Il Maggio dei Libri

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 MAG – ‘Leggere al futuro’. E’ il ciclo di

incontri promosso dal Centro per il libro e la lettura –

istituto autonomo del Ministero della Cultura – al Salone del

Libro di Torino 2022, dal 19 al 23 maggio, per la dodicesima

edizione de Il Maggio dei Libri. L’appuntamento d’apertura (19

maggio ore 16) è dedicato alle città Capitali italiane del libro

(Ivrea è quella del 2022) con Paola Passarelli, direttore

generale Biblioteche e Diritto d’autore; Marino Sinibaldi,

presidente del Cepell e Angelo Piero Cappello, direttore del

Cepell; Paolo Verri, coordinatore di Ivrea 2022; Stefano

Sertoli, sindaco di Ivrea; Maria Limardo, sindaco di Vibo

Valentia e Massimo Vizzardi, sindaco di Chiari che si

confrontano e provano a scrivere insieme un manifesto della

lettura del futuro.

Due gli appuntamenti del 20 maggio: ‘Chiavi di lettura’

rivolto a giovani e studenti, alle 10.30, e ‘Istruzioni per

l’uso dei libri nel terzo millennio’, alle 17.15. Alla funzione

terapeutica dei libri è dedicato, il 21 maggio, Libri per

pazienti pediatrici (21 maggio alle 17.15) , in collaborazione

con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, che vede in dialogo Angelo

Piero Cappello con la psicologa e psicoterapeuta Deny Menghini.

Sempre il 21 maggio si parlerà di ‘Libri italiani fantastici e

come esportarli’ (ore 13.45), a cura del Cepell con il Ministero

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e

l’Associazione Italiana Editori. Alla tavola rotonda

interverranno fra gli altri, da remoto, Simona Battiloro, Capo

dell’Ufficio IV della Direzione Generale per la Diplomazia

Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale e in presenza Fabio Del Giudice,

direttore dell’Aie e Cappello.

A chiusura del ciclo, il 22 maggio, Marino Sinibaldi, il

filosofo Maurizio Ferraris e lo scrittore Fabio Geda

discuteranno di Come cambiano i libri (ore 16.15).

Il Cepell partecipa inoltre al Salone del Libro di Torino con un

proprio stand (V01 -PAD OVAL) e con un calendario di incontri di ‘Educare alla lettura’, il percorso formativo valido per

l’aggiornamento di docenti e bibliotecari. (ANSA).



