Salone Libro: stallo direttore, rinvio a gennaio dopo feste

(ANSA) – TORINO, 20 DIC – E’ stallo sulla scelta del nuovo

direttore del Salone del Libro di Torino, che affiancherà fino a

maggio e poi sostituirà Nicola Lagioia. Oggi si è riunito il

Comitato Direttivo che ha stabilito “di effettuare una

valutazione puntuale dei curricula ricevuti, individuando una

segreteria tecnica per l’inizio delle procedure, per la

nomina”. Il prossimo incontro è previsto dopo le feste di

Natale, intorno al 10 gennaio.

Il 12 dicembre è scaduto il tempo per presentare la

manifestazione di interesse alla guida del Salone del Libro dal

2024 al 2026: sono arrivate cinquanta candidature, ma non è

ancora stata fatta la selezione. La segreteria esaminerà i

curricula per vedere quanti effettivamente hanno i requisiti

richiesti.

Il Comitato Direttivo del Salone del Libro di Torino è

composto da: Giulio Biino, coordinatore del Comitato direttivo e

presidente Fondazione Circolo dei lettori, Marco Pautasso,

segretario generale del Salone, Vittoria Poggio, assessora alla

Cultura, Regione Piemonte, Rosanna Purchia, assessora alla

Cultura, Città di Torino e, in rappresentanza dell’associazione

Torino, la Città del Libro, Silvio Viale, Piero Crocenzi e

Francesca Mancini. (ANSA).



