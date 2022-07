Saludecio. 14enne perde il controllo dello scooter e rimane incastrato in un fossato

Condividi l'articolo

Incubo ieri sera verso le 23 per un giovane di 14 anni che all’improvviso ha perso il controllo dello scooter ed è finito in un fossato rimanendo incastrato. E’ stato dunque necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato il ragazzo poi trasportato al Bufalini dove si trova per fortuna in condizioni di media gravità e non sarebbe comunque in pericolo di vita.