Saludecio. Si schianta in scooter: 14enne al Bufalini

Dramma sfiorato per un 14enne che ieri sera in località San Rocco (Saludecio) ha perso il controllo dello scooter volando fuori strada e rimanendo incastrato nel fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono accorsi i vigili del fuoco per liberarlo. Stabilizzato, è stato trasportato al Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi di rito i carabinieri.