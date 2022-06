Saludecio. Verrà girato film porno: casting per i futuri attori

Il prossimo 25 giugno, in occasione del settimo compleanno del Tempio di Saludecio, club privato punto di riferimento per gli amanti dello scambio di coppia e della trasgressione, gli aspiranti divi dell’hard, avranno la possibilità di prendere parte ad un casting e di diventare protagonisti del prossimo film di Alessia Rubini, che verrà girato proprio a Saludecio. Per un’intera giornata Il Tempio ospiterà il primo e unico Festival dell’eros della provincia di Rimini: un evento per soli adulti. “Exxotica 2022” è il titolo dell’appuntamento a luci rosse che vedrà sbarcare in Romagna alcune stelle del mondo dell’adult entertainment: Amandha Fox, Alessia Rubini, Marikah Bentley, Natally Mur, Naomi Bell, Lolita Ruiz, Ale Prince.