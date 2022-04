Salute: E-R, due casi epatite acuta bambini nel Modenese

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 23 APR – Segnalati due casi di epatite

acuta età pediatrica, nel Modenese: è quanto comunica in una

nota la Regione Emilia-Romagna secondo cui “non vi sono al

momento particolari situazioni di gravità”. Alla luce degli 11

casi individuati in alcune regioni italiane, tra cui

l’Emilia-Romagna, viene spiegato, le Aziende sanitarie sul

territorio “stanno monitorando attentamente la situazione,

unitamente ai pediatri di libera scelta e ai medici di medicina

generale”.

Nel dettaglio, viene evidenziato dalla Regione, “è stata

inviata a Roma la segnalazione di due casi nel Modenese, di cui

uno, sulla base dei criteri della definizione di ‘caso’ del

ministero della Salute è ritenuto ‘possibile’ e attualmente è a

domicilio in via di guarigione, e uno, ricoverato, ma in via di

miglioramento, per il quale ‘sono in corso di valutazione

possibili ulteriori cause eziologiche'”.

Ad ogni modo, viene ribadito, “al momento, è possibile dire

che non vi sono situazioni che destino particolare allarme. Come

raccomandato dal ministero, i professionisti della Sanità

dell’Emilia-Romagna sono impegnati a segnalare eventuali nuovi

casi che potessero far riferimento a questo tipo di patologia”.

(ANSA).



