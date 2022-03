Salute, il 4 marzo è la Giornata mondiale dell’obesità. Le iniziative in regione per promuovere stili di vita sani

Condividi l'articolo

Il 4 marzo è la Giornata Mondiale dell’Obesità, promossa dalla WHO (World Health Organization) per sensibilizzare i cittadini e incoraggiare soluzioni pratiche che contrastino il problema globale dell’obesità, che riguarda 800 milioni di persone nel mondo, con un costo stimato in spese mediche complessivo di mille miliardi di dollari entro il 2025.

Non solo: le persone obese corrono il rischio doppio di essere ricoverate se positive al Covid, e le prospettive non sono buone, visto che si prevede un aumento dell’obesità infantile pari al 60% entro la fine del 2030.

In Emilia-Romagna – dove sul territorio si svolgeranno varie iniziative organizzate dal servizio sanitario regionale e consultabili sui siti internet delle Aziende – si stima siano circa 885 mila le persone adulte in sovrappeso e 337 mila quelle obese. Complessivamente in regione è sovrappeso o obeso un bambino di 8-9 anni su quattro, un adulto con più di 69 anni su due.

