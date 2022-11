Salute: riconoscimento Ue medicina sport, se ne parla a Riga

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Il riconoscimento della

specializzazione in medicina dello sport all’interno dell’Unione

Europea, a seguito del raggiungimento del numero minimo di Paesi

in cui la specializzazione è vigente, è un importante traguardo

perseguito da anni dall’Efsma. E’ uno degli argomenti della

riunione a Riga dell’Executive Committee della Federazione

europea di medicina dello sport (Efsma), presieduta da Maurizio

Casasco, anche presidente della Federazione Medico Sportiva

Italiana. All’esecutivo ha partecipato anche il presidente della

Federazione Internazionale, Fabio Pigozzi.

Sempre a Riga è stato inoltre discusso il programma

scientifico del prossimo Congresso europeo di medicina dello

sport, che si terrà a Wroclaw (Polonia) dal 19 al 21 ottobre

2023 e che seguirà quello della Fmsi, a Roma dal 20 al 22 luglio

2023. Nominati infine i quattro componenti della Scientific and

Education Commission, presieduta da Yannis Pitsiladis (Gbr):

Evert Verhagen (Ola), Wolfgang Schobersberger (Aus), Chiara

Fossati (Ita), Herbert Löllgen (Ger). (ANSA).



