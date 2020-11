Salute: Trieste, sospesa attività chirurgica programmata

(ANSA) – TRIESTE, 09 NOV – L’attività chirurgica programmata

sarà sospesa nell’Azienda sanitaria unitaria giuliano-isontina

(ASUGI) da oggi, ad esclusione di quella oncologica e degli gli

interventi emergenti e urgenti.

All’Ospedale di Cattinara di Trieste adeguamenti impiantistici

permettono di dedicare aree specifiche alla Medicina d’Urgenza

e Pneumologia per pazienti negativi al Covid-19, alla Terapia

Intensiva per pazienti positivi con rianimatori e intensivisti e

alla Terapia Semintensiva per pazienti positivi, dove opera una

équipe multidisciplinare. Sono stati aumentati anche i posti

letto.

All’altro ospedale triestino, il Maggiore, sono invece

ricoverati pazienti positivi di media intensità. E’ prevista la

chiusura della Day Surgery e un dimezzamento dell’attività della

Clinica Oculistica.

Sono state inoltre costituite AREE GRIGIE, sorta di area

cuscinetto, con posti letto riservati, dove i pazienti vengono

curati come fossero stati contagiati dal coronavirus sino al

termine degli esami. I pazienti con 2° tampone negativo e

risposta clinica alla terapia istituita possono essere

considerati liberi da COVID, quindi vengono dimessi o trasferiti

nelle aree NO COVID. Se il 2° tampone o uno dei successivi è

positivo, il paziente viene inviato in unità COVID e si procede

con i tamponi di sorveglianza per i pazienti degenti nella

stessa stanza. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte