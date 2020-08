Salvata a Comacchio tartaruga di appena 17 centimetri

(ANSA) – BOLOGNA, 01 AGO – Una tartaruga di appena 17

centimetri, coperta da parassiti, è stata salvata ieri dai

biologi del Centro di recupero Cestha (Ravenna) nelle acque di

Comacchio, nel Ferrarese. A segnalare la presenza della piccola ‘caretta caretta’ alla Capitaneria di Porto sono state alcune

persone in spiaggia, dopo averla avvistata mentre nuotava nelle

acque basse.

La tartaruga marina coperta da parassiti chiamati ‘denti di

cane’ per la loro forma aguzza, ben visibili anche sul carapace,

è stata subito recuperata dai biologi che l’hanno portata nella

struttura di cura e recupero a Marina di Ravenna. La ‘caretta

caretta’ è stata reidratata e ha iniziato terapie veterinarie

per guarire e potere, al più presto, fare ritorno in mare.

(ANSA).



