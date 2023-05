Salvati quattro cani, un gatto e un agnello a Ravenna

Condividi l'articolo

Salvati quattro cani, un gatto e un piccolo agnello dalla piena del torrente Magni che in zona Bassette, periferia di Ravenna, ha sommerso un’abitazione a ridosso del corso d’acqua uccidendo, probabilmente, tutti gli altri animali da cortile come galline e conigli e delle pecore.

A trarre in salvo i cani, il gatto e l’agnellino sono stati i militari del IX Reggimento d’assalto paracadutisti di Livorno che da alcuni giorni hanno raggiunto le zone alluvionate della Romagna. Li hanno prelevati con un gommone, dopo che Gerando, l’anziano proprietario dell’abitazione sommersa, con la figlia Antonella, erano riusciti a portare gli animali al piano alto della casa.

