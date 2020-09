Salvini aggredito al comizio? ?Per la sardina se l’è cercata…

Per il leader delle sardine, l’aggressione di ieri a Pontassieve Matteo Salvini se la sarebbe cercata. È questa la sintesi del commento affidato all’Adnkronos da Mattia Santori: “Dal momento che una certa politica insegue il consenso, vive di questo e per questo abusando di un linguaggio verbale e non verbale violento, davanti alla provocazione continua, non è inverosimile né improbabile, imbattersi in comportamenti di risposta violenti” . Quasi a dire che la violenza politica, in certi casi, possa essere giustificata.

Parole forti, quelle dell’enfant prodige della sinistra, che non sembra scomporsi per quanto accaduto ieri durante un incontro elettorale a cui stava partecipando il segretario del Carroccio. Anzi, a Salvini fa pure la morale: “Se si costringe il confronto a livelli elevati, sui contenuti e non sugli slogan, è di certo minore il rischio che si scada in comportamenti aggressivi” . Le sardine si preparano a scendere in piazza sabato prossimo a Cascina, in Toscana. Il guanto di sfida al centrodestra sarà lanciato proprio nella roccaforte della candidata leghista, Susanna Ceccardi. I toni usati dal movimento sono duri. “Da settimane la destra gonfia il proprio rumore per affermare il proprio posizionamento, a colpi di propaganda demagogica intrisa di odio e rancore” , accusano i pesciolini, sempre evitando di citare l’episodio di violenza che ha visto protagonista il leader della Lega. Come se l’odio funzionasse soltanto a senso unico.

“Da sempre sono sostenitore dell’idea che la violenza, in tutte le sue forme, non sia risolutrice di conflitti, bensì fautrice di essi” , ragiona ancora Santori, sottendendo un velato j’accuse al segretario del Carroccio. Nel frattempo a tenere banco c’è anche la questione del referendum per il taglio dei parlamentari. Il politico emiliano accusa il segretario Dem, Nicola Zingaretti. “La scelta del sì – dice – è irresponsabile” . La colpa dei vertici del partito è quella di seguire “Di Maio e non ascoltare la sua base”. Santori non usa mezzi termini e parla di “attentato alla cosa pubblica e alla sovranità popolare” .

A chi parla di strappo con il Pd replica: “Se implicherà delle conseguenze lo dirà la storia, noi non ci siamo minimamente chiesti a cosa andavamo incontro prendendo una posizione diversa dal partito di Zingaretti, perché non ci riguarda, non dipendiamo dalle loro scelte irresponsabili fortunatamente” . “Al Pd – sentenzia – non servono nuovi leader, serve nuova linfa, serve un partito che dia voce alla sua base” . È d’accordo con lo scrittore Roberto Saviano. Anche lui in queste ore ha attaccato la gestione del leader dei Dem, accusato di poltronismo. “C’è bisogno di una nuova stagione a sinistra”, è convinto Santori.