Salvini avverte i gufi: “Chi vuole dividere il centrodestra resterà deluso”

Condividi l'articolo

Il centrodestra resterà saldamente al governo per i prossimi cinque anni, portando a termine la legislatura e rispettando gli impegni presi con gli italiani. Lo ha assicurato Matteo Salvini, che ha mandato un messaggio diretto ai gufi che già da ora stanno incrociando le dita per sperare in spaccature e rotture tra gli alleati: “ Oggi più volte ci siamo guardati con Giorgia con affetto, lo stesso affetto che ho per Berlusconi che ha fatto una grande storia in questo Paese e che ha ancora cose buone da fare. Non ci dividerete per almeno 5-10 anni. Se qualcuno pensa di dividere me, Giorgia e Silvio rimarrà deluso “.

“Porti? Competenze del Mit”

Il segretario della Lega, intervistato a Fuori del coro su Rete 4, ha inoltre fatto chiarezza sulla competenza dei porti. “ È del ministero delle infrastrutture e dei Trasporti “, ha fatto sapere. Il vicepremier ha rivendicato la scelta di aver fatto un passo indietro per il Viminale, facendo notare che il ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili rappresenta una realtà molto importante che impatta sull’Italia: “ I destini del singolo vengono dopo l’interesse della squadra o del Paese. Ho scelto un ministero che può creare lavoro “.

Comunque Salvini ha osservato che il ministero dell’Interno è in buone mani, visto che è guidato dall’ex capo di gabinetto Matteo Piantedosi. In tal senso ha promosso le sue prime iniziative nell’ambito dell’immigrazione: “ Lo stimo moltissimo. Già nelle prime 48 ore ha fatto capire che i confini sono importanti e le politiche migratorie non possono essere gestite da compagnie private o da trafficanti “.

Flat tax e Quota 41

Il ministro delle Infrastrutture ha promosso il discorso tenuto questa mattina dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo notare che nel suo intervento hanno trovato spazio anche temi cruciali come la flat tax, Quota 41 e l’Autonomia: “ Sono tutti temi di cui ha parlato oggi Meloni e sono nel programma del centrodestra. Milioni di italiani hanno scelto questo governo che è un governo politico. Lavoreremo per 5 anni insieme. È quello che abbiamo promesso prima del voto, lo vogliamo realizzare “.

Quanto a Quota 41, Salvini ha fatto il punto sulle risorse economiche informando che dai calcoli effettuati con i tecnici della Lega è emerso che “ la legge Fornero potrà essere stoppata avviando quota 41 “. “ I soldi li prendi rivedendo il reddito di cittadinanza, che ora è eterno, ma se metti un periodo di pausa recuperi le risorse “, ha spiegato.

Le elezioni in Lombardia

Il numero uno della Lega ha toccato infine la questione delle elezioni regionali in Lombardia. Nella giornata di domani avrà un incontro con l’assessore Letizia Moratti (“ che è una risorsa per il Paese “), ma la priorità del Carroccio resta sempre Attilio Fontana: “ Conto che il candidato alle prossime elezioni regionali sia ancora Attilio Fontana. Squadra che vince non si cambia “.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte