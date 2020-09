Salvini contestato dai soliti: “Voi, amichetti dei clandestini”

Non si placano le contestazioni contro Matteo Salvini, impegnato nel tour elettorale in vista delle votazioni di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Questa mattina il leader della Lega ha fatto visita a Matera e anche qui è stato accolto da un manipolo di manifestanti che hanno fischiato durante tutto il comizio, mentre i sostenitori applaudivano il loro leader. Matteo Salvini si è presentato sul palco di Matera con il candidato sindaco del centrodestra Rocco Sassone e non ha reagito ai contestatori.

“ Gli amichetti dei clandestini, quelli là, accolgono non per carità cristiana, ma perché ci fanno i miliardi di euro. Altro che carità cristiana, il portafoglio. Quelli là con la bandiera rossa lascino in comune nome, cognome e numero di conto corrente. Fanno i generosi con i quattrini degli altri “, ha risposto Matteo Salvini quando si è fatto impossibile continuare a parlare tra i fischi e gli insulti che piovevano da una ridotta parte della platea. “‘ Scemo, scemo’: il programma della sinistra per Matera è questo, mia figlia che ha 7 anni ha un pensiero più evoluto… Ai vostri insulti rispondo con i bacioni “, ha concluso Matteo Salvini, prima di terminare il suo intervento della Città dei Sassi.

In una campagna elettorale in cui c’è la destra e l’anti-salvinismo, non più la sinistra, gli episodi di disturbo e contestazione, spesso violenta, contro il leader della Lega sono ormai all’ordine del giorno. Il culmine è stato raggiunto a Pontassieve con l’aggressione fisica a Matteo Salvini, al quale sono seguite manifestazioni di solidarietà da parte di tutti i principali leader politici italiani, compresi quelli avversari. L’unico a non parlare e a non esprimere pubblicamente la sua opinione, prendendo le distanze dall’aggressione, è stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nonostante la stigmatizzazione bipartisan della violenza, il clima d’odio contro Salvini sembra arrivato a un punto di non ritorno. Lo dimostrano le violente contestazioni con lancio di pomodori, ieri, a Torre del Greco e le provocazioni di questa mattina a Matera, dove qualcuno si è presentato con le bandiere di un altro schieramento politico al comizio della Lega.