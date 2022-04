Salvini: “Forza Italia è perno del centrodestra”

Condividi l'articolo

“Berlusconi è un amico, è un grande italiano, un uomo generoso, un politico lungimirante”. Matteo Salvini, all’indomani della convention di Forza Italia, conferma di avere un rapporto solido con il Cavaliere.

“Ci sentiamo quasi tutti i giorni e concordiamo sostanzialmente su tutto”, aggiunge il leader della Lega, riferendosi appunto al discorso che Silvio Berlusconi ha tenuto ieri a Roma, sua prima uscita pubblica dopo due anni di pandemia. “Forza Italia è e sarà un perno del centrodestra”, sottolinea Salvini, parlando con i giornalisti in occasione della sua visita al Vinitaly di Verona. E ancora: “Berlusconi ha inventato il centrodestra. Quindi non ci saranno tentennamenti” . Per quanto riguarda il tema caldo della giustizia, invece, ricorda che il prossimo 12 giugno c sarà “un appuntamento importantissimo con i referendum” , ma intanto la Lega è impegnata in Parlamento e con il ministro Cartabia “per sradicare le correnti, togliere la politica, i partiti e le lottizzazioni dai tribunali”.

Sul fronte economico, invece, c’è l’impegno per rinnovare lo sconto benzina che scade il 21 aprile “perchè tra 10 giorni si tornerà a fare il mutuo per fare il pieno al camion, al trattore o alla macchina” , mentre la casa resta un bene primario da salvaguardare. “Noi siamo entrati in un governo per tagliare le tasse, non per prospettare un aumento di tasse. Non è una posizione della Lega o di Salvini”, dice il leader del Carroccio il quale ricorda che il 90% degli italiani possiede una casa, un bene sul quale si pagano già 50 miliardi di tasse. Una cifra che, per Salvini, è più che sufficiente e, perciò, si deve far “pagare le tasse a chi non le paghe” senza aumentarle “a chi già le paga e profumatamente” . Salvini, poi, ricorda gli obiettivi del centrodestra di governo: taglio delle tasse, pace fiscale, rottamazione delle cartelle esattoriali e rinnovo dello sconto benzina. Niente aumento, dunque, di tasse sulla casa, sui Bot, sul risparmio o sugli affitti “ perchè dopo due anni di Covid e con una guerra in corso aumentare le tasse non sarebbe immaginabile”. Secco, infine, il commento sul primo turno di presidenziali in Francia: “ Sono curioso di vedere stasera alle 20 quando si chiuderanno le urne francesi, che responso darà il popolo francese al momento attuale. Penso che sarà molto interessante”.

