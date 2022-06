Salvini incontra Moratti. “Ma per la Lega il candidato è Fontana”

Condividi l'articolo

Incontro fortuito a Palazzo Lombardia tra Letizia Moratti e Matteo Salvini. Il leader della Lega si trovava nella sede della Regione per un vertice con il governatore in carica Attilio Fontana, il ministro Giancarlo Giorgetti e il segretario regionale Fabrizio Cecchetti.

Negli ultimi giorni c’era tensione a Palazzo Lombardia e negli ambienti lombardi della Lega per le dichiarazioni di Letizia Moratti su una sua possibile candidatura al Pirellone, avanzata nei giorni scorsi ma smentita dagli stessi vertici del partito. “ Molti ritengono che dopo un lavoro positivo e generoso di un anno e mezzo io possa essere una risorsa per il centrodestra. Rispetto a questo io penso davvero di poter essere un valore aggiunto per la coalizione di centrodestra. La mia storia personale lo testimonia e da tempo ho dato la mia disponibilità alla coalizione di centrodestra “, ha dichiarato qualche giorno fa l’ex sindaco di Milano ai microfoni di Radio Lombardia.

A risponderle era stato lo stesso Salvini: “ Moratti è un assessore di centrodestra, di una giunta di centrodestra, con un governatore di centrodestra. Se il governatore sceglierà di ricandidarsi, avrà l’appoggio della Lega “. Durante la permanenza in Regione, i due hanno avuto modo di incontrarsi e di scambiare alcune battute. “ L’incontro è stato cordiale, si sono salutati con affetto “, hanno fatto sapere fonti vicino alla vicepresidente della Regione Lombardia.

All’indomani del ballottaggio per le amministrative, nella Lega è già tempo di pensare al 2023 tra rinnovo del parlamento e degli organi regionali, tra i quali proprio la Lombardia. “ Credo che per quanto riguarda il centrodestra sarebbe importante riuscire a parlare a un elettorato più ampio di quello attuale “, ha detto Letizia Moratti quest’oggi. Ed è proprio guardando al 2023 che Salvini oggi si è recato a Palazzo Lombardia.

Nel corso del vertice tra Salvini, Fontana, Giorgetti e Cecchetti, la Lega ha confermato la volontà di preservare l’unità del centrodestra e ha sottolineato l’orgoglio per l’ottimo lavoro fatto negli ultimi anni nonostante drammatiche difficoltà. Anche per queste ragioni, se dovesse accettare il nuovo incarico, Fontana è il candidato naturale per il 2023, così come già confermato dagli altri leader della coalizione

A margine dell’evento Salute – Direzione nord al palazzo delle Stelline di Milano, Letizia Moratti non ha escluso che, dopo l’incontro di oggi, possa prendere di nuovo un caffè con Matteo Salvini e Attilio Fontana nei prossimi giorni: “ Certamente sì, ho solo chiarito la mia posizione “. Una posizione che la vicepresidente ha ribadito anche al termine di quello stesso evento: “ Sulle candidature per le regionali saranno i partiti a decidere. Io ho già parlato venerdì scorso “.

