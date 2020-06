Salvini, nei prossimi giorni nuovi ingressi da M5S

“Nei prossimi giorni nella Lega ci saranno diversi ingressi di persone specchiate, che porteranno il loro valore aggiunto, arriveranno dai 5 Stelle ma non solo”. Lo ha annunciato il leader della Lega, Matteo Salvini, a Bari dove stamani ha lanciato la campagna elettorale per le Regionali in Puglia e presentato il programma del Carroccio.

Rispondendo ad una domanda sulle uscite dalla Lega Puglia di 108 attivisti, Salvini ha aggiunto che “non siamo una caserma, gente che va, gente che viene. Se qualcuno preferisce altro è libero di farlo, ma – ha aggiunto – non ho rimpianto né nostalgia, chi esce da casa mia lo saluto. Per ogni persona che esce – ha concluso Salvini – ce ne sono almeno tre che entrano”.

Il suo pronostico, quindi, sulla prossima tornata elettorale, facendo anche una battuta: “Partiamo da 5 a 2 per il centrosinistra, vediamo cosa succede. Secondo me finisce 5 a 2 per noi, anche se, perché sono umile, io punto al 7 a 0”. Così, a Bari, utilizzando anche una battuta, il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha fatto il suo pronostico sulla prossima tornata elettorale, con il voto in sette regioni: Campania, Puglia, Toscana, Marche, Liguria, Veneto e Valle d’Aosta.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte