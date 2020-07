Salvini: “Niente soldi dall’Ue. Conte preso in giro a Bruxelles”

Non stanno arrivando buone notizie dal vertice europeo sul Recovery fund: quei soldi tanto ventilanti dal governo stanno diventando sempre più un miraggio e persino il premier Giuseppe Conte, avvilito dopo ore di negoziato, è apparso stanco durante l’irrinunciabile diretta Facebook di oggi.

Stremato dopo ore di trattative (il consiglio europeo ha avuto inzio ieri), il presidente del Consiglio ha infine dovuto ammettere la verità: “Si è rilevato complicato, più complicato del previsto”.

Al momento attuale ci troviamo in una condizione di stallo. Come era da aspettarsi, il più acerrimo avversario di Conte si è rivelato essere il primo ministro olandese Mark Rutte, che con i suoi veti continua a rendere più difficoltoso il lavoro al sedicente avvocato del popolo. Nessuna apertura nei confronti dell’Italia. Da poco è inoltre arrivata la notizia di un nuovo documento in cui i cosiddetti “Paesi frugali” chiedono al Consiglio europeo di applicare ai sussidi un ulteriore taglio di 155 miliardi.

Per alcuni rappresentanti della politica italiana quanto sta avvenendo in queste ore a Bruxelles non è affatto una sorpresa. Il leader della Lega Matteo Salvini è stato scettico nei confronti dei fantomatici aiuti elargiti dall’Unione europea sin dal principio. Anche quest’oggi l’ex vicepremier non ha mancato di criticare l’esecutivo e spronarlo ad agire senza chiedere interventi esterni.

“Siamo gli unici in Europa che stanno aspettando questi mille mila miliardi che tanto non arriveranno” , ha dichiarato mentre si trovava per un incontro con i cittadini a Grottaglie (Taranto), come riportato da “LaPresse”. “Il suggerimento a Conte, come quando hai un compagno più bravo in classe, è: copia. Copia dai francesi, copia dagli spagnoli, dai polacchi, persino dai greci, ma fai qualcosa”.

Spostatosi poi a Gallipoli, Salvini ha quindi rimarcato: “Stasera ai telegiornali vedrete che Conte è a Bruxelles, ma dall’Europa non arriverà mai una lira, dobbiamo contare solo sulla forza degli italiani e sui risparmi degli italiani”.

“Conte a Bruxelles lo stanno prendendo in giro, perché se qualcuno pensa che dall’Europa arrivi una lira si sbaglia” , ha aggiunto, come riportato da “AdnKronos“.