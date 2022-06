Salvo il bambino intrappolato nel pozzo da 5 giorni in India

L’India ha tirato un sospiro di sollievo per il salvataggio, dopo 5 giorni, del bambino di 11 anni rimasto imprigionato in un pozzo nello stato del Chhattisgarh per oltre 100 ore.

Rahul Sahu è stato finalmente estratto, e immediatamente trasferito in ospedale, “in buone condizioni“, dal pozzo artesiano in cui era scivolato, nel cortile dietro casa.