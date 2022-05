Saman: al via a Reggio Emilia udienza per i parenti imputati

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 17 MAG – Al via in tribunale a Reggio

Emilia l’udienza preliminare per i tre pachistani imputati per

il caso di Saman Abbas, 18enne sparita da Novellara il 30 aprile

2021 e mai più ritrovata. Di sequestro di persona, omicidio e

soppressione di cadavere rispondono, a seguito delle indagini di

Procura e carabinieri, lo zio della ragazza, Danish Hasnain e i

due cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, tutti e tre

arrestati all’estero dove erano fuggiti. Sono invece ancora

latitanti in Pakistan i due genitori della giovane. Secondo

l’accusa i parenti hanno punito Saman che voleva ribellarsi alle

tradizioni della famiglia e andarsene di casa.

I tre imputati, detenuti, sono presenti in aula davanti al

gup Dario De Luca e al pm Laura Galli, assistiti dagli avvocati

Domenico Noris Bucchi per Hasnain, Luigi Scarcella per

Nomanhulaq, Mariagrazia Petrelli Ijaz. Presente anche l’avvocato

Simone Servillo per i genitori e l’avvocato Valeria Miari, per

il fratello minorenne di Saman, che intende costituirsi parte

civile, così come l’associazione Penelope, rappresentata

dall’avvocato Barbara Iannuccelli. In tribunale anche la sindaca

di Novellara, Elena Carletti. (ANSA).



