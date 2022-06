Saman: comandante Cc Reggio Emilia ‘Trovare il corpo resta una priorità’

Condividi l'articolo

REGGIO EMILIA – “Consentitemi di ricordare solo quello che più di ogni altro ha scosso la coscienza della nostra comunità, ovvero la vicenda della povera Saman Abbas, le cui ricerche del corpo rimangono una priorità”. Lo ha sottolineato il comandante provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, colonnello Andrea Milani, nel discorso pronunciato per il 208/o anniversario della Fondazione dell’Arma.

Il comandante ha ricordato le indagini fatte sul caso della 18enne pachistana, scomparsa da Novellara il 30 aprile 2021 e che si pensa sia stata assassinata dai familiari, dopo che lei si era opposta a un matrimonio combinato. Il cadavere è stato cercato per settimane intorno al casolare agricolo dove la ragazza viveva con la famiglia.

“Incessante – ha detto Milani – è stato ed è lo sforzo investigativo profuso, che ha consentito, tra l’altro, la cattura, in Francia e in Spagna, dello zio e dei cugini della giovane vittima, ritenuti i presunti autori del suo efferato omicidio assieme ai genitori ancora latitanti. Tali risultati operativi generali, non sono il frutto del caso ma di un lavoro intenso, sistematicamente condotto con il corale impegno di tutte le Forze di Polizia e l’attento ed imprescindibile sostegno dell’Autorità Giudiziaria. A ciò va aggiunta la calorosa solidarietà delle Istituzioni, nonché dei singoli cittadini”. (ANSA).



