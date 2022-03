Saman: il cugino indagato è stato estradato in Italia

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 22 MAR – È arrivato all’aeroporto ‘Marconi’ di Bologna, dov’è stato consegnato alle autorità

italiane, il 35enne pachistano Nomanhulaq Nomanhulaq, cugino di

Saman Abbas e indagato per il presunto omicidio e occultamento

del cadavere della giovane scomparsa il 30 aprile scorso da

Novellara, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo era stato

rintracciato e arrestato a Barcellona il 14 febbraio scorso dopo

una latitanza di quasi dieci mesi.

Dopo l’ok all’estradizione dato dalla corte di giustizia

spagnola nelle settimane scorse, oggi è stato accompagnato dalle

forze dell’ordine catalane all’aeroporto internazionale dove ad

accoglierlo c’erano gli uomini dei servizi di cooperazione

internazionale della polizia criminale del ministero

dell’Interno che hanno volato con lui con destinazione Italia.

Una volta atterrato, i carabinieri del nucleo investigativo

di Reggio Emilia lo hanno poi preso in consegna per

accompagnarlo nel carcere reggiano, dove, venerdì, sarà

interrogato dalla procura. (ANSA).



