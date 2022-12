Samp: 5 gol al Ts Galaxy in evidenza Gabbiadini

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 11 DIC – Positivo il primo test della

Sampdoria nel ritiro turco di Antalya contro i sudafricani del

TS Galaxy (prima divisione). Finisce 5-1 per la squadra di

Stankovic: in evidenza Gabbiadini autore di una tripletta (37′,

44′ e 51′). Ma era stato Caputo ad aprire le marcature al 26′.

Nella ripresa chiude i conti Quagliarella all’84’, prima, al 78′

il gol dei sudafricani.

Era una Samp incompleta senza Bereszynski e Djuricic reduci

dall’esperienza al Mondiale e naturalmente Sabiri ancora in

Qatar dopo aver raggiunto una storica semifinale con il Marocco.

Stankovic ha provato nel primo tempo come modulo il 3-4-1-2 con

Audero tra i pali mentre in difesa ha schierato Murillo, Colley

e Amione. A centrocampo Leris e Augello sulle corsie laterali,

Rincon e Vieira in cabina di regia, Verre ha giocato alle spalle

di Caputo e Gabbiadini. Nella ripresa spazio per molti baby tra

cui Montevago, attaccante che Stankovic ha utilizzato nelle

ultime gare di campionato. La seconda amichevole è in programma

il 15 dicembre contro l’Adana Demirspor. (ANSA).



