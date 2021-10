Samp: D’Aversa, “peccato per il pari 3 gol non sono bastati”

Condividi l'articolo









(ANSA) – GENOVA, 03 OTT – Sfuma nel finale la prima vittoria

casalinga della Sampdoria che aveva saputo rimontare per ben due

volte l’Udinese prima di passare in vantaggio. “Peccato perché

con il gol di Candreva la squadra avrebbe dovuto portare a casa

il risultato pieno – ha spiegato il tecnico sampdoriano D’Aversa

-. Anche oggi abbiamo segnato 3 gol ma non abbiamo vinto in

casa. Un risultato che ci manca e a cui tenevamo”. Il tecnico

blucerchiato ha analizzato poi la gara. “Nel primo tempo meglio

loro, sono stati più determinati e cattivi e sui duelli erano

predominanti. Nel secondo siamo stati bravi a ribaltarla e lo

abbiamo fatto con merito, poi purtroppo abbiamo preso gol su una

situazione da palla inattiva e abbiamo perso i tre punti che

stavamo già assaporando”. (ANSA).



