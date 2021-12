Samp: D’Aversa, ‘Rumors sulla panchina? Non mi interessano’

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 09 DIC – “Non mi interessano i rumors, ho

altri problemi a cui pensare. Ho in testa un solo obiettivo:

vincere il derby per il presidente, la società, i ragazzi e i

tifosi”. Cosi il tecnico della Sampdoria D’Aversa in conferenza

stampa ha commentato quanto accaduto ad inizio settimana con

Massimo Ferrero arrestato a Milano prima di incontrare l’agente

di Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa che sembrava

essere in pole per sostituire D’Aversa dopo la sconfitta con la

Lazio. (ANSA).



