Samp: Lanna ‘Tutti uniti verso la salvezza’

(ANSA) – GENOVA, 13 GEN – “Nei momenti difficili bisogna

compattarsi, essere uniti e dimenticare le incomprensioni

dandoci una mano l’un l’altro”. A parlare è Marco Lanna, uno

degli eroi dello scudetto della Sampdoria da poco neo presidente

blucerchiato. “Chiedo a tutte le componenti, società, tifosi e

squadra unità d’intenti e di lasciare da parte i problemi.

Dobbiamo tornare ad essere una grande famiglia e voglio capire

perché i tifosi si sono allontanati”, dice il neo presidente.

“La squadra l’ho trovata bene. Sono ragazzi intelligenti che

hanno le capacità per reagire. Nonostante il periodo difficile

hanno fatto delle ottime gare e un piccolo momento di calo ci

può stare (due sconfitte consecutive, ndr). Ho parlato con loro

e li ho richiamati su alcuni aspetti mentali che vanno ripresi e

spero che sabato contro il Torino li possano mettere in

pratica”.

Una Sampdoria che ha bisogno anche dei gol del suo capitano.

“Fabio è un grandissimo campione, non ha bisogno di consigli,

ma qualcosa gli dirò. Se sta tranquillo ritrova anche il gol”.

La Sampdoria intanto è pronta a riaccogliere Carlo Osti. “Per

noi è una risorsa in più il suo ritorno. Mercato? Stiamo

lavorando ma l’idea è quella di avere a fine gennaio una rosa

uguale o comunque più competitiva rispetto a quella attuale. Ma

in ogni caso la squadra anche così può raggiungere l’obiettivo

salvezza senza problemi”.

Hanno invece fatto rumore dall’Olanda le parole di Ihattaren il

giovane in prestito dalla Juve che ha accusato il club di averlo

abbandonato senza stipendio in albergo. “Se n’è andato senza

dire niente e di fronte ad un ricorso al collegio sindacale. Poi

ci siamo accordati con i suoi avvocati e di fronte alla rinuncia

degli stipendi la Sampdoria ha ritirato il ricorso. Dice cose

inesatte”. (ANSA).



