Samp: Ranieri “Perfetti? No, restiamo umili.

(ANSA) – GENOVA, 17 OTT – Vittoria meritata per la Sampdoria

che ha sconfitto la Lazio 3-0. Ma per Claudio Ranieri non si può

parlare di gara perfetta. “No, non è stata una gara perfetta e

non l’ho vista perfetta. Abbiamo lasciato e concesso un po’

troppo agli avversari, ma la qualità della Lazio la conosciamo

tutti, ci sono state alcune situazioni che siamo riusciti a

chiudere in tempo” ha dichiarato in conferenza stampa nel dopo

gara.

Nonostante la bella prova l’obiettivo della Samp, per ora,

rimane uno solo. “Vogliamo raggiungere i 40 punti il prima

possibile per non soffrire -ha spiegato Ranieri- . Alla Lazio

oggi mancavano giocatori importanti però noi abbiamo fatto

veramente una buona gara, una gara di coraggio e consapevolezza.

Alla fine questo 3-0 ci fa dimenticare la partita con il

Benevento”. Sfida che la Sampdoria aveva perso 3-2 dopo essere

stata in vantaggio di due reti. (ANSA).



