Samp, test in famiglia prima debutto

(ANSA) – GENOVA, 12 SET – Ultimo test in vista del debutto in

campionato per la Sampdoria. Annullata la sfida con il Torino, i

blucerchiati hanno svolto una partitella in famiglia da 90

minuti. Claudio Ranieri ha diviso il gruppo in due squadre mischiando le carte. 4-4 il risultato finale con Quagliarella e

Verre protagonisti con una doppietta a testa. Tanti assenti per

Claudio Ranieri. Alla sfida non hanno preso parte Albin Ekdal e

Alex Ferrari, impegnati in un percorso aerobico personalizzato,

mentre Antonino La Gumina,Jeison Murillo, Nik Prelec, Vasco

Regini e Kaique Rocha hanno svolto un seduta personalizzata.

Riposo per gli acciaccati Kristoffer Askildsen e Manolo

Gabbiadini (ANSA).



