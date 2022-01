Sampdoria, arriva Rincon dal Torino

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 06 GEN – Nuovo acquisto per la Sampdoria,

che rinforza la linea mediana con l’acquisto del centrocampista

Tomas Rincon. Il Torino con cui aveva un contratto in scadenza a

giugno lo lascia libero senza alcun indennizzo, e il venezuelano

firmerà un contratto di sei mesi col club ligure. Classe 1988,

domani potrebbe già effettuare le visite mediche. Prenderà il

posto del portoghese Adrien Silva che da pochi giorni è andato a

giocare in Arabia Saudita. (ANSA).



