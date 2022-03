Sampdoria, Augello: “A Venezia per noi vittoria decisiva”

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 23 MAR – A margine della presentazione di

Euroflora, che vedrà Genoa e Sampdoria indossare al derby del

primo maggio una maglia speciale dedicata proprio all’evento

florovivaistico, Tommaso Augello, difensore della Sampdoria ha

fatto il punto sulla corsa salvezza dopo il successo dei

blucerchiati a Venezia.

“Una partita più che decisiva – ha ammesso – c’era tanta

pressione e sentivamo che era una partita da dentro o fuori,

bisognava vincere e lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto il nostro

dovere. D’ora in avanti questa partita deve darci una spinta per

affrontare le prossime al meglio”. Salvezza più vicina ma non

ancora raggiunta matematicamente. “Siamo sempre in quella

situazione di classifica che non è ancora tranquilla però

certamente il successo di Venezia ci ha dato una spinta in più

per affrontare le prossime partite se non sereni però con la

consapevolezza di poter fare meglio – ha proseguito Augello -.

Dietro siamo tutte in lotta e l’obiettivo della Sampdoria è

quello di tirarsi fuori il prima possibile da questa situazione.

Cercheremo di fare il prima possibile i punti per la salvezza”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte